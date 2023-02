Ein K.o. -Spiel ist nicht unbedingt das, was sich Sportler nach einer längeren Pause für das erste Pflichtspiel wünschen. Aber es ist genau das, was die Bundesliga-Handballer aus Gummersbach und Lemgo bekommen.

Die Traditionsklubs müssen ihren Pflichtspielmotor am Wochenende im DHB -Pokal so schnell wie möglich auf volle Leistung bringen. Sie kämpfen um das Final-Four-Ticket, das für beide bedeuten würde, den Traum von einem Titel in dieser Saison nicht aufgeben zu müssen.

Aufsteiger Gummersbach steht in der Liga vor Lemgo

Florian Kehrmann

In der Liga geht es für beide Klubs lediglich um bestmögliche Platzierungen, wobei Aufsteiger Gummersbach nach 18 Spieltagen als Tabellenneunter (18:18 Punkte) die besseren Karten hat. Der TBV Lemgo, der im Oktober in der 2. Qualifikationsrunde zur European League gegen FA Göppingen ausschied, rangiert nach dem Verlust einiger Leistungsträger vor der Saison - darunter Toptorjäger Bjarki Mar Elisson - auf dem 13. Tabellenplatz. Das sei gerade das, was nach dem Umbruch und mit Blick auf den Etat möglich sei: " Wir müssen so schnell wie möglich die Punkte sammeln, um nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben ", sagt TBV-Trainer Florian Kehrmann.

Das wäre eine große Sensation, wenn wir das dritte Mal in Serie ins Final Four kommen. Lemgos Trainer Florian Kehrmann