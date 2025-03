HSG Blomberg-Lippe im Finale des DHB-Pokals - BVB verliert

Im Rahmen des Finalturniers in Stuttgart setzte sich die HSG am Samstag im Bundesliga-Duell mit der HSG Bensheim/Auerbach mit 27:25 (15:13) durch und trifft am Sonntag (15 Uhr) auf HB Ludwigsburg, das im zweiten Halbfinale Borussia Dortmund mit 30:29 (13:10) niederrang. Es wäre für Blomberg der erste Titel der Vereinsgeschichte. Beste Werferin bei Blomberg war Laura Rüffieux mit sieben Toren, bei Bensheim stach Nina Engel mit acht Treffern hervor.