Lemgo dreht zu Ende der ersten Hälfte noch mal auf

Melsungens Tobias Reichmann erzielte nach gut zwei Minuten den ersten Treffer der Partie. Es entwickelte sich eine intensive, ausgeglichene Partie, in der Jonathan Carlsbogard in der 10. Minute erstmals für einen Zwei-Tore-Vorsprung (5:3) des TBV sorgte. Lemgo hatte anschließend Mühe, den starken MT -Mittelblock um Finn Lemke zu überwinden, sodass Melsungen den Rückstand mit vier Treffern in Serie in eine 7:5-Führung drehen konnte (16.). Melsungen kam - oft durch seine Rückraumschützen - zu weiteren einfachen Treffern, Lemgo musste sich seine Tore hart erarbeiten.

Doch die Ostwestfalen blieben konzentriert und kamen wieder öfter über die Außenpositionen. Nach einer Parade von TBV-Keeper Finn Zecher sorgte Andreas Cederholm im Gegenzug (25.) wieder für den Ausgleich (11:11). In der Schlussphase der ersten Halbzeit wirkte der TBV wie aufgedreht, bei Melsungen lief nicht viel zusammen. Nach einem 3:0-Lauf ging das Kehrmann-Team mit einer 15:12-Führung in die Halbzeitpause.

"Wir wollen weiter mit einer stabilen Abwehr spielen, in die Gegenstöße kommen - und mit einem guten Torwart dahinter bringen wir das Ding nach Hause," sagte Lemgos Kreisläufer Christoph Theuerkauf in der Pause der Sportschau.

Lemgo mit viel Ruhe und starker Defensive

Zu Beginn der zweiten Hälfte verteidigte Melsungen wieder effektiver, Lemgo spielte seine Angriffe aber mit viel Ruhe aus: Cederholm (35.) baute die Lemgoer Führung per Siebenmeter auf vier Tore aus (16:12/35.). Torwart Zecher war weiter ein großer Rückhalt hinter der aggressiven TBV-Defensive und trieb die Gegner mit starken Paraden immer wieder zur Verzweiflung.