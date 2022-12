" Wir sind froh, dass wir zu Hause vor eigener Kulisse spielen und hoffen, mit unseren Fans im Rücken gegen Lemgo zu gewinnen und ins Final Four einzuziehen. Das wäre grandios und das ist auch unser Ziel, auf das wir hinarbeiten ", sagte Gummersbachs Rückraumspieler Tom Jansen. " Das wird ein heißer Fight. Lemgo hatte am Anfang ein paar Schwierigkeiten, kommt jetzt aber deutlich besser in die Saison rein. Deswegen muss jeder einhundert Prozent geben, damit wir unser Ziel erreichen."

Schon in der vergangenen Runde war das im Duell der Aufsteiger in die Handball-Bundesliga notwendig. Gegen den ASV Hamm-Westfalen gab es einen knappen 34:31-Erfolg. Lemgo hatte gegen den Zweitligisten HC Elbflorenz beim 32:27 leichteres Spiel.

Gummersbach bezwang Lemgo bereits

Die beiden Mannschaften sind bereits am ersten Spieltag in der HBL aufeinander getroffen, damals feierte Gummersbach beim 30:26 eine Rückkehr nach Maß ins Handball-Oberhaus. Nur wenige Tage nach dem Viertelfinale (4./5. Februar) kommt es auch schon zum erneuten Wiedersehen der Klubs, dann empfängt Gummersbach den TBV in eigener Halle zum Rückspiel in der Bundesliga.