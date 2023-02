Um das zweite Endspielticket duellieren sich die SG Flensburg-Handewitt und die Rhein-Neckar Löwen. Diese Begegnungen ergab die Auslosung des Final Four durch den frischgebackenen Hockey-Weltmeister Timur Oruz am Mittwoch in Köln. Das Finalturnier der besten vier Teams wird am 15./16. April erstmals in der Domstadt ausgetragen. Es werden 20.000 Fans erwartet.

SC zum dritten Mal in Folge bei den Final Four