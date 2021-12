Die Ansprache des Coaches half: Nun nahmen seine Spieler den Kampf an und traten voll konzentriert und energisch auf, während die Berliner immer mehr den Faden verloren. Nach 16 Minuten hatte der TBV auf 6:7 verkürzt, auch dank der Treffsicherheit von Bjarki Mar Elisson, der in dieser Phase drei Tore beisteuerte.

Auch Berlin nach Auszeit wieder besser im Spiel

Nun nahmen die Hauptstädter eine Auszeit, und auch die Füchse nutzten diese, um wieder zurück zu ihrem Spiel zu finden. So entwickelte sich ein ausgeglichenes, kampfbetontes Spiel, in dem die Gäste aber ihre Chancen konsequenter nutzten. Somit gingen die Blauen mit einem 12:15-Rückstand in die Pause.

Die Lemgoer haben derzeit eine "Monsterwoche", wie Trainer Kehrmann es ausdrückte, zu bestehen. Das Pokalspiel bedeutete das zweite von vier Spielen in nur sieben Tagen. Unbeeindruckt davon kamen die "Blauen" mit Schwung aus der Kabine. Angefeuert von den Zuschauern verkürzte der TBV auf 16:17. Doch vermehrt scheiterten die Lemgoer an Füchse-Keeper Dejan Milosavljev, der in dieser Phase des Spiels immer stärker wurde. Erneut führten die Gäste mit vier Toren (16:20).

Lemgo arbeitet sich wieder heran

Doch die Hausherren bissen sich wieder zurück ins Spiel. Nach 47 Minuten war der TBV mit 20:21 wieder dran - nur der Ausgleich wollte nicht gelingen. Immer, wenn Lemgo knapp davor war, konnten sich die Berliner mit Tempogegenstößen befreien und den Abstand wieder vergrößern. Auch nach dem 21:24 nach 52 Minuten verlor der TBV nicht seine Linie.

Berlin trifft Sekunden vor Schluss nur den Pfosten

Nach Lukas Zerbes Treffer zum 23:24 (57.) blieb es hochspannend. Und dann war es passiert: 1 Minute und 15 Sekunden vor Abpfiff gelang Elisson der Ausgleich. Zum ersten Mal in diesem Spiel seit dem ersten Tor lagen die Lemgoer nicht zurück. Der letzte Angriff aber gehörte den Berlinern. Großes Glück für den TBV: Fabian Wiede traf Sekunden vor Schluss nur den Pfosten! Somit gab es einem 2x fünfminütigen Nachschlag - Verlängerung.

Und erneut schafften es die Füchse, einen Vorsprung aufzubauen. Die Hausherren vergaben mehrere Chancen, trafen in der ersten Verlängerung nur einmal, und so mussten sie in den letzten fünf Minuten erneut einem Rückstand hinterherlaufen (26:27). Im Sieben gegen Sechs gelang der Kehrmann-Truppe abermals der Ausgleich durch Elisson. Und in der 67. Minute war es dann passiert: Der TBV lag in diesem Spiel erstmals in Führung - 28:27! Nun konnte sich auch TBV-Torwart Finn Zecher mehrfach auszeichnen. Berlin gab sich geschlagen - am Ende zog der TBV nach einem turbulenten 32:29 in das Viertelfinale ein.

