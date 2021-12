Trainer Lerscht: "Das Spiel genießen"

"Vor allem sollten wir alle dieses besondere Spiel genießen" , sagte Hamms Trainer Michael Lerscht vor der Partie. "Für uns ist das zwischen zwei wichtigen Ligaspielen ein Bonusspiel, dass sich die Mannschaft durch die Siege im Pokal erarbeitet hat ", so Lerscht, der bereits die Liga-Partie am Sonntag gegen den Tabellennachbarn TV Hüttenberg im Blick hat.

Die Rollenverteilung vor dem Spiel ist klar: David trifft auf Goliath. "Da muss man über Qualität nicht viel nachdenken. Die ist vorhanden: auf jeder Position, in herausragendem Maße" , sagte Lerscht über den SCM , der am bei der Generalprobe am Samstag beim Bergischen HC gewann (27:24) und damit den 15. Sieg im 15. Spiel einfuhr.

Nicht zu oft auf die Anzeigetafel schauen

Kampflos werden man sich den Elbestädtern aber nicht ergeben. "Wir wissen ja auch, was wir können. Es geht jetzt auch nicht darum, in Ehrfurcht zu erstarren", so Lerscht. Um das Spiel genießen zu können, sollen seine Spieler nicht so oft die Anzeigetafel in den Blick nehmen.

An die letzte Begegnung im Pokal hat der ASV schöne Erinnerungen. 2008 traf Hamm-Westfalen als Zweitligist ebenfalls auf den damaligen Bundesligisten Magdeburg und gewann 37:32. In den beiden Duellen im Bundesliga-Jahr der Westfalen (2011) zog der ASV jedoch zwei Mal deutlich den Kürzeren (26:34/29:37).

Der ASV überträgt die Partie am Dienstagabend kostenlos auf seinem You-Tube-Kanal. Die Halle ist unter Corona-Bedingungen mit 1.495 Zuschauern bereits ausverkauft.

Stand: 20.12.2021, 18:57