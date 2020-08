Ob das Spiel, das um 16.15 Uhr angepfiffen wird, mit Zuschauern stattfinden kann, hängt von dann umsetzbaren Hygienekonzepten und der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie ab. " Diesen Termin in Aussicht zu haben, ist ein Silberstreif am Horizont ", sagte Gislason am Mittwoch in einer Mitteilung des Deutschen Handballbundes.

Der 60 Jahre alte Isländer trat Anfang Februar die Nachfolge des beurlaubten Christian Prokop an. Seither wartet der Bundestrainer auf sein Debüt, nachdem wegen der Corona-Krise ein Mitte März geplantes Test-Länderspiel gegen die Niederlande kurzfristig abgesagt und die Saison später abgebrochen werden musste.

Düsseldorf plant Pilot-Events

Bereits zuvor steht Düsseldorf im Fokus der Handball-Fans. Der Startschuss für die Bundesliga-Saison 2020/21 wird am 26. September mit dem Spiel des Deutschen Meisters THW Kiel gegen die SG Flensburg-Handewitt um den Super Cup erfolgen.

Für den 12. und 19. September sind für den Fall, dass die Coronaschutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen Publikumsveranstaltungen erlaubt, Pilot-Events mit den Testspielen Bergischer HC gegen TUSEM Essen und TUSEM Essen gegen VfL Gummersbach geplant, um das von Sportstadt Düsseldorf und der Handball Bundesliga erarbeitete Hygienekonzept erstmals anzuwenden.

Stand: 26.08.2020, 13:06