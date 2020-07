Kontaktsport und Corona: Amateure "hinten in der Futterkette"?

Martin Eggert hat mittlerweile Routine. "Ich bin seit Februar damit beschäftigt, Verordnungen umzusetzen" , erklärt der Vorstandsvorsitzende des Neusser HV im Gespräch mit dem WDR. Der Handballklub steht für Breiten- und Jugendsport, aber mit einer Männer-Mannschaft in der Regionallliga und einem Frauen-Team in der Verbandsliga auch für Sport im leistungsorientierten Amateurbereich. Dem Bereich also, der nicht unter die Spitzensport-Klausel der Coronaschutzverordnung fällt - damit sind Ausnahmeregelungen kein Thema.

Neusser HV im "Interpretations-Wirrwarr"