BVB-Handballerinnen auf Meisterschaftskurs

Voller Fokus auf die Liga

Dass er sich so ausführlich auf die Konkurrenz in der Liga einstellen kann, liegt auch daran, dass die Dortmunderinnen keine Doppelbelastung durch Champions League oder EHF -Pokal haben. Platz sieben in der vergangenen Saison reichte nicht zur Qualifikation am internationalen Wettbewerb. Weniger Spiele und Reisen bedeuten mehr Vorbereitungszeit, mehr Regeneration und weniger Verletzungsausfälle.

"Ich sehe das von zwei Seiten. In europäischen Spielen sammelt man unglaublich viel Erfahrung und Wettkampfhärte. Das bringt eine Spielerin und eine ganze Mannschaft unglaublich voran. Das haben wir jetzt nicht" , relativiert der BVB -Trainer, "es hat Vor- und Nachteile." Die regelmäßige Teilnahme am internationalen Geschäft ist das Ziel der kommenden Jahre. Mit Platz vier in der Liga wäre man qualifiziert - als Meister sowieso.

Video starten, abbrechen mit Escape Alina Grijseels: "Wollen nicht abhängig von anderen sein". Sportschau. . 00:54 Min. . Verfügbar bis 18.02.2021. Das Erste.

Träumen erlaubt

"Es sind jetzt zwei Schlüsselspiele: Thüringen und Metzingen. Wenn man beide verliert, sind wir hinten. Wenn wir beide gewinnen, dann darf man auch ein bisschen träumen" , fasst Fuhr die Chancen auf die Meisterschaft zusammen. Drei Punkte liegt der BVB vor dem Tabellenzweiten aus Bietigheim-Bissingen. Ein Sieg am Samstag gegen den Tabellendritten Thüringen würde nicht nur Bietigheim auf Abstand halten, auch der THC wäre quasi aus dem Meisterschaftsrennen ausgeschieden.

Das erste Schlüsselspiel dürfte ähnlich spannend werden wie das Hinspiel. Zwar hat man das Heimpublikum im Rücken, doch die verletzungsbedingten Ausfälle von Alina Grijseels und Merek Freriks könnten im Duell gegen den starken THC -Kader um die frisch gekürte Handballerin des Jahres Emily Bölk schwer wiegen. "Ich glaube, es wird ein enges Spiel" , sagt Kelly Dulfer. "Ich hoffe, die beste Mannschaft gewinnt, und ich hoffe, das sind wir." Das bliebe dann sicherlich auch in guter Erinnerung.

Stand: 20.02.2020, 07:00