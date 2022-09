Zuvor hatte er vor dem Saisonstart am Samstag gegen Union Halle/Neustadt (34:24) bestätigt, dass der Club die Kündigung der Spielerinnen zunächst nicht akzeptiert habe: "Ja, beide Spielerinnen haben ihre Kündigung vorgelegt. Wir haben keine inhaltliche Kenntnis darüber, was für eine fristlose Kündigung spricht und haben daher der Kündigung widersprochen, so dass der Arbeitsvertrag für uns weiter Bestand hat."

Athleten Deutschland äußerte sich am Sonntag auf Anfrage zu den Hintergründen des Falls nicht.

Quelle: red/dpa