Die Handballerinnen von Borussia Dortmund waren schon Deutscher Pokalsieger (1997) und Deutscher Meister (2021). 2003 haben sie mit dem Triumph beim Challenge Cup auch schon einen internationalen Titel gefeiert. Doch am kommenden Wochenende stehen sie beim Final Four der European League in Graz (Österreich) vor ihrem bis dato größten Erfolg.

Unruhige Zeit nach Kündigung von Nationalspielerinnen

Dass die Mannschaft rund um Topspielerin Alina Grijseels soweit kommt, war im Herbst vergangenen Jahres nicht zu erwarten. Da geriet der Verein in sehr unruhiges Fahrwasser, als die Nationalspielerinnen Amelie Berger und Mia Zschocke ihre fristlose Kündigung einreichten.