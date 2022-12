Trainer Gudjon Valur Sigurdsson hatte seine Mannschaft bestens auf die Partie eingestellt: Sein Team trat gegen den Tabellenzweiten von Beginn an hochmotiviert auf. Konsequent in der Chancenverwertung und blitzschnell im Umschaltspiel - das variable Offensivspiel und das schnelle Wiederformieren in der Defensive beim Rückzug sorgten dafür, dass die favorisierten Hauptstädter nach knapp acht Minuten mit fünf Toren zurücklagen (8:3).

Hinzu zeigte sich besonders in der Anfangsphase Stepan Zeman äußerst treffsicher, während Schlussmann Fabian Norsten einen Glanztag erwischte und einige "Hundertprozentige" der Füchse entschärfte.

Norsten pariert in entscheidender Phase glänzend

Als die Gäste eine kurze Phase der Unkonzentriertheit beim VfL nutzten und über 13:9 innerhalb von einer Minute auf 13:12 herankamen, drohte das Spiel zu kippen.

Fabian Norsten

Kurz darauf hatte Mathias Gidsel die große Chance zum Ausgleich, doch erneut parierte Norsten glänzend. Praktisch im Gegenzug sorgte Dominik Mappes für den erneuten Zwei-Tore-Vorsprung (15:13). Als Paul Drux auf Berliner Seite 40 Sekunden vor dem Ende der ersten Hälfte eine Zwei-Minuten-Zeitstrafe erhielt, gelang es den Hausherren, weiter zu erhöhen, so dass die Anzeigentafel zum Pausentee eine Drei-Tore-Führung für den VfL verkündete (17:14). Das Ergebnis ging völlig in Ordnung. Während der ersten 30 Minuten lagen die Gummersbacher immer in Führung.

Berlin nach 45 Minuten erstmals nicht im Rückstand

Auch nach der Pause zunächst das gleiche Bild: Die Gummersbacher fanden fast immer eine Lücke in der Berliner Defensive, während der VfL sich selten eine Blöße im Abwehrverhalten gab. Und auch Fabian Norsten knüpfte an seine starke Leistung an und brachte die Füchse mit seinen Paraden schier zur Verzweiflung.

Doch die Berliner stehen nicht umsonst auf Tabellenplatz zwei: Nur kurze Phasen der Unkonzentriertheiten beim VfL nutzten die Gäste eiskalt, um wieder heranzukommen. Hatten die Hausherren nach 41 Minuten noch 24:20 geführt, glichen die Gäste nach 45 Minuten durch einen Drux-Gewaltwurf zum 24:24 aus - erstmals lag der Favorit in diesem Spiel nicht zurück.

Umkämpfte Schlussphase

Kurz darauf gelang den Berlinern gar die Führung (47.). Gummersbach hatte nun eine 0:5-Phase zu verkraften. Die Füchse waren nun besser im Spiel. Doch die Mannschaft von Trainer Sigurdsson hatte schon in den Partien zuvor bewiesen, dass sie mit Rückschlägen umzugehen weiß.

Es entwickelte sich eine ausgeglichene und umkämpfte Schlussphase, in der Berlin in Führung ging, der VfL aber direkt den Ausgleich schaffte und im Spiel blieb - bis zum Stand von 28:29. Da vergaben beide Seiten mehrfach die Chance zum Torerfolg. Per Siebenmeter beendete Berlins Hans Lindberg eine Phase von knapp vier torlosen Minuten zum 28:30 (58.).

Berlin nach Aufholjagd neuer Tabellenführer

30 Sekunden vor dem Ende nahm Sigurdsson noch eine letzte Auszeit, doch am Ende unterlagen die Gummersbacher dem Favoriten, der nach der klaren 23:36-Niederlage des bisherigen Spitzenreiters THW Kiel in Flensburg nun neuer Tabellenführer der Handball-Bundesliga ist. Bester Werfer bei den Gummersbachern Lukas Blohme mit sieben Treffern.

Nach Weihnachten nach Hamburg

Am kommenden Spieltag reisen die Gummersbacher zur Auswärtspartie zum HSV Hamburg. Anpfiff beim Tabellensechsten ist am Dienstag nach den Feiertagen um 19.05 Uhr.