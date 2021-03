Lemgo Lippe rettet Sieg in Balingen

Der TBV Lempo Lippe hat dagegen am 20. Spieltag einen Sieg gefeiert, auch wenn es gegen HBW Balingen-Weilstetten am Ende eng wurde. Am Ende gewannen die Ostwestfalen ihr Auswärtsspiel mit 26:25 (17:12).

Dabei konnte sich der TBV nach einem schwachen Start schon in der ersten Hälfte mit fünf Toren absetzen. Dani Baijens stellte in der Schlussminute des ersten Durchgangs den 17:12-Halbzeitstand für die Gäste her. In der zweiten Hälfte wuchs der Vorsprung gar auf sieben Tore an (19:12, 35.). Doch dann hatten die Gäste plötzlich Ladehemmungen. Der Treffer von Jonathan Carlsbogard zum 26:22, sollte mehr als sieben Minuten vor dem Ende der letzte Lemgoer Treffer sein. Mehr als zum 26:25 sollte es für Balingen-Weilstetten dann aber nicht mehr reichen.

Lemgo Lippes Dani Baijens war mit sieben Toren bester Werfer der Partie. Blinges Kristian Beciri traf sechs Mal. Mit nun 18 Punkten steht der TBV im gesicherten Mittelfeld der Tabelle. Balingen-Weilstetten steht mit elf Punkten nur zwei Zähler vor den Abstiegsrängen.

Der TBV Lemgo Lippe empfängt nun am 18. März DHfK Leipzig.