HBL: Niederlagen für GWD Minden und TuS N-Lübbecke

Minden kassierte in Hamburg eine 23:27-Niederlage (11:11). Lübbecke verlor in Leipzig mit 21:25 (10:12). In der Tabelle bleibt der TuS damit mit 10 Punkten nach 23 Spielen auf dem ersten Abstiegsplatz. GWD Minden hat nur einen Punkt mehgr auf der Habenseite, hat aber zwei Spiele mehr absolviert.