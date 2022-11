Kehrmann: "Tempotore" haben "Polster" geschaffen

Aktuell hat aber eben noch der TBV Freude an seiner hochtalentierten Flügelzange. Der Coach betonte zum Angriffsspiel gegen die Kieler Star-Truppe: "Vorne haben wir in vielen Phasen kühlen Kopf bewahrt und gerade auch mit ein paar Tempotoren ein Polster schaffen können, um am Ende diesem unglaublichen Druck in der Halle standhalten zu können."

Lemgo Lippe, das nun mit 6:14 Punkten auf Rang zwölf liegt, habe "sehr verdient diese beiden Punkte" mitgenommen. "Die packen wir jetzt in den Bus, fahren glücklich nach Hause – und wissen, dass wir am Donnerstag wieder eine ganz schwere Aufgabe vor uns haben."

Dann steht um 19.05 Uhr das NRW-Duell gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten TSV GWD Minden (0:18 Punkte) an.

Quelle: jti