Der TBV zeigte sich in dieser Phase im offensiven Zusammenspiel nicht variabel genug, um den amtierenden deutschen Meister entscheidend gefährden zu können. Vor dem eigenen Tor bekam Lemgo insbesondere den spielstarken Rückraum der Gäste nicht unter Kontrolle, sodass deren Führung dank einer herausragenden Wurfquote auf vorentscheidende acht Treffer anwuchs (27.). Mit einem kleinen Schlussspurt konnten die Gastgeber noch verkürzen, in der Schlussminute der ersten Halbzeit traf Lemgo Frederik Simak zum 15:21.

Lemgo in der zweiten Halbzeit deutlich besser

Mit großem Engagement und einem viel variableren Positionsangriff setzte Lemgo in der zweiten Halbzeit zur Aufholjagd an. Nach einem Konter traf Lemgos Gedeón Guardiola zum 20:23 (39. Minute), wenig später betrug der Rückstand nur noch zwei Tore, nachdem Kian Schwarzer einen Magdeburger Ballverlust zu einem Treffer genutzt hatte (45.).

Während sich Magdeburger zu Beginn der zweiten Halbzeit nachlässig im Angriffsspiel gezeigt hatte, fand die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert dann doch wieder zu ihren Stärken zurück. Der SCM zog Mitte der zweiten Halbzeit allmählich wieder davon, hatte in der 50. Minute wieder einen Fünf-Tore-Vorsprung. Lemgo konnte die Gäste in der Schlussphase nicht mehr nachhaltig in Bedrängnis bringen und kassierte somit die erste Pflichtspiel-Niederlage im Jahr 2023.

Erfolgreichster Torschütze beim TBV war Lukas Zerbe mit acht Toren, Magdeburgs Gisli Kristjansson erzielte ebenfalls acht Tore. Lemgo belegt nach dem Spiel den 13. Tabellenplatz, Magdeburg ist Vierter.

Hamm/Westfalen noch gegen die Füchse

Der ASV Hamm/Westfalen lieferte dem Tabellenführer Füchse Berlin einen harten Kampf, zog am Ende aber den Kürzeren. Das Schlusslicht unterlag am Sonntag vor heimischem Publikum mit 29:32 (16:17).

In der Anfangsphase lag der ASV mit vier Toren in Rückstand, holte aber auf und ging in der 25. Minute durch einen Treffer von Yonatan Dayan sogar mit 15:14 in Führung.

Hamms Stefan Bauer und Björn Zinte liegen nach Spielende enttäuscht am Hallenboden

Es entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. Erst Mitte der zweiten Halbzeit entglitt den Gastgebern die Partie: Von der 43. bis zur 50. Minute gelang den Westfalen kein einziger Treffer, während die Hauptstädter keine Mühe mit der ASV -Abwehr hatten und im gleichen Zeitraum fünf Treffer erzielten. Die Hammer kämpften, kamen durch einen Treffer von Savvas Savvas (55.) noch mal auf 27:29 heran, am Ende setzten sich die Berliner aber dann doch durch. Bester Torschütze bei Hamm war Jan von Boenigk mit sieben Toren.

Bergischer HC bezwingt MT Melsungen

Der Bergische HC setzte sich unterdessen mit 28:27 (13:10) gegen die MT Melsungen durch und gewann damit sein erstes Pflichtspiel im Jahr 2023. Der BHC führte sieben Minuten vor dem Ende noch mit fünf Toren Vorsprung, in der Schlussphase wurde es dann aber noch spannend.