Der VfL Gummersbach startete gut in die Partie. In der Anfangsphase ließen sie mehr als sechs Minuten lang kein Gegentor zu und führten nach acht Spielminuten mit 4:1. Doch die Gastgeber fingen sich und kamen in der 13. Minute zum 5:5-Ausgleich. Die zweite Hälfte der ersten Halbzeit gestaltete sich ausgeglichen.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb es ein Spiel auf Augenhöhe. In der 38. Minute konnte sich Wetzlar mal bis auf zwei Tore absetzen (22:20). Der VfL ließ sich aber nicht abschütteln und kam immer wieder zurück. Es dauerte aber bis zur 53. Minute, bis Dominik Mappes, der mit zehn Toren der überragende Spieler war, wieder für Gummersbach ausgleichen konnte zum 27:27.

In einer dramatischen Schlussphase traf Vladan Lipovina 52 Sekunden vor Schluss und beim Stand von 29:29 für Wetzlar die Latte. Im Gegenzug brachte Julian Köster den VfL mit 30:29 in Führung und entschied damit die Partie.

Deutliche Niederlage für GWD Minden

Keine Chance hatte GWD Minden im Heimspiel gegen den THW Kiel. Bei der 18:34 (9:17)-Heimniederlage war die Partie bereits zur Halbzeit entschieden. Für Minden war es die vierte Niederlage im vierten Spiel.

Bereits zur Pause lagen die Hausherren mit acht Toren in Rückstand. Dieser wurde nach dem Seitenwechsel noch größer und am Ende stand eine deutliche Heimpleite.