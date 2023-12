HBL - Bergischer HC unterliegt Wetzlar

Stand: 23.12.2023, 19:05 Uhr

Der Bergische HC kommt in der Handball-Bundesliga (HBL) nicht vom Fleck. Gegen die HSG Wetzlar kassierte der BHC am Samstag (23.12.2023) die vierte Pflichtspiel-Niederlage in Folge.