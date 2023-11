Lukas Blohme vom VfL Gummersbach

Doch dann bekam der VfL die Hessen besser in den Griff und konnte sein Tempospiel aufziehen. Zwischen der 15. und der 22. Minute ließen die Gastgeber mehr als sechs Minuten lang keinen Gegentreffer zu und verbuchten in diesem Zeitraum selbst sechs Tore; Rechtsaußen Lukas Blohme erzielte dabei drei Treffer direkt hintereinander und stellte in der 21. Minute die zwischenzeitliche 16:13-Führung für den VfL her.

Melsungen hielt jedoch dagegen, konnte während einer Zeitstrafe gegen Gummersbachs Blohme zum 18:18 ausgleichen (28.). Mit einer 20:19-Führung gingen die Oberbergischen dann in die Halbzeitpause.

Starke Paraden von VfL-Torwart Ivanisevic

Die Gastgeber kamen gut in die zweite Halbzeit: Auch dank mehrerer Paraden von VfL -Torwart Tibor Ivanisevic konnte Gummersbach die Führung noch leicht ausbauen. Am Ende des Spiels hatte der Torhüter aus Bosnien-Herzegowina 13 Paraden verzeichnet.

Rote Karte gegen Gummersbachs Vidarsson

Mitte der zweiten Halbzeit wurde die Partie etwas ruppiger: Erst kassierte Gummersbachs Tom Kiesler eine Zeitstrafe, und ebenfalls in der 43. Spielminute sah sein Teamkollege Ellidi Snaer Vidarsson für einen Griff in den Arm von Melsungens Erik Balenciaga die Rote Karte. Timo Kastenig verkürzte per verwandeltem Siebenmeter, sodass Gummersbach in doppelter Unterzahl nur noch mit 26:24 führte.