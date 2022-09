Am kommenden Sonntag (11.09.2022) wartet auf Minden die nächste schwere Aufgabe beim HSV Hamburg. Dort wollen die Ostwestfalen ebenso die ersten Punkte der Saison einfahren wie einen Tag vorher der TBV Lemgo Lippe gegen die MT Melsungen. Das Team von Trainer Florian Kehrmann verlor am Mittwoch ebenfalls auch das zweite Saisonspiel. Bei Frisch Auf Göppingen unterlag der Pokalsieger von 2020 trotz der sieben Tore von Samuel Zehnder mit 31:34 (12:14).

Bergischer HC verliert torarme Partie

Während es in Flensburg und Göppingen Tore am Fließband gab, war das Spiel zwischen dem BHC und Hannover-Burgdorf von Taktik und starken Defensivreihen geprägt - mit dem besseren Ende für die Gäste. Mit 23:22 (9:10) hatte Hannover am Ende die Oberhand. Dabei mussten sich die Zuschauer gerade am Anfang in Geduld üben, das erste Tor des Spiels fiel erst nach sechs Minuten.

Nach dem Auftaktsieg in Minden verpasste der BHC damit einen perfekten Start in die neue Saison. Am kommenden Sonntag steht für das Team von Trainer Sebastian Hinze dann eine Mammutaufgabe bevor - auswärts beim THW Kiel.

Quelle: sho