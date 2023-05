Damit zieht der VfL Gummersbach in der Tabelle am BHC vorbei. Beide Teams stehen nun bei 30 Punkten und haben kaum noch Chancen auf das internationale Geschäft.

Guter Start für Gummersbach

Der VfL Gummersbach startete besser in das "Bergische Derby" gegen den BHC. Nach zunächst zwei vergebenen Siebenmetern in den ersten 90 Sekunden, brachten Pregler und Schluroff die Gastgeber mit 3:1 in Führung. Der Bergische HC lief fortan einem Rückstand hinterher und lag zur Halbzeit mit 15:20 zurück.

Die erfolgreichsten Werfer bei Gummersbach in den ersten 30 Minuten waren Mappes und Blohme mit je fünf Treffern. Auf Seiten des BHC waren Nothdurft und Ladefoged mit je drei Treffern die erfolgreichsten Scorer.

Aufholjagd in der zweiten Halbzeit

In der zweiten Halbzeit arbeitete sich der Bergische HC bis auf ein Tor Rückstand zurück. Zehn Minuten vor dem Ende stand es aus Sicht des BHC nur noch 29:30.

In einer spannenden Schlussphase blieb der BHC weiter gefährlich, kam aber nicht zum Ausgleich. Stattdessen zog der VfL in den letzten Minuten erneut davon, sodass das Spiel 37:34 endete.

Absteiger Hamm verliert gegen HSV

Im Parallelspiel verlor Schlusslicht ASV Hamm-Westfalen erneut. Gegen den HSV Hamburg gab es eine 27:34-Niederlage (12:18). Es ist bereits die 26. Saisonniederlage für den Absteiger. Bester Werfer bei den Hammern war Zintel mit fünf Treffern.