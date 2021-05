HBL: Niederlagen für TBV Lemgo und Tusem Essen

Berliner sorgen mit Sieben-Tore-Vorsprung für Vorentscheidung

Mit einem Sieg in Berlin hätte sich das Team von Trainer Florian Kehrmann in der Tabelle näher an das begehrte internationale Geschäft heranschieben können. Doch diese Hoffnung zerstreuten die Hausherren zum Auftakt von Durchgang zwei mit drei Treffern in Serie.

Der Vorsprung der Berliner pendelte eine Weile zwischen drei bis fünf Toren. Doch nachdem Carlsbogard auf 20:23 verkürzt hatte, sorgten die Füchse mit vier Toren zum 27:20 für die Vorentscheidung (55. Minute). Ihr Sieg blieb bis zum Endstand von 30:24 ungefährdet.