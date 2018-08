Am Donnerstag (23.08.2018) startet die Handball-Bundesliga in ihre 53. Saison. In 306 Spielen kämpfen 18 Teams um Meisterschaft, Europacup-Plätze und Klassenerhalt. Wie in der Vorsaison gehen vier Klubs aus Nordrhein-Westfalen an den Start. Der TuS N -Lübbecke ist zwar nicht mehr erstklassig, aber der Bergische HC feierte als souveräner Aufsteiger die Rückkehr ins Oberhaus.

Lemgo und Minden mussten nicht zittern

Im Kampf um den Titel ist kaum mit einem der NRW -Klubs zu rechnen, und das internationale Geschäft dürfte wohl auch nur ein Thema werden, wenn alles optimal läuft.