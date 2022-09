Ernüchternder Saisonstart für Handball-Bundesligisten aus NRW

" Ein fürchterliche Abend. " " Das hat heute keinen Spaß gemacht. " Der Geschäftsfüher Jörg Föste und Trainer Jamal Naji vom Bergischen HC haben den 5. Spieltag in der HBL so bilanziert, wie es aus NRW -Sicht in dieser Spielzeit bis dato schon zu oft geschehen sein dürfte. Gleich drei der fünf Vertreter aus Nordrhein-Westfalen kassierten am vergangenen Spieltag Niederlagen mit mehr als zehn Toren Unterschied.

Minden und Hamm sind noch ohne Punktgewinn