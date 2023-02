In der ersten Partie des 20. Spieltags war Lemgos Niels Gerar Versteijnen mit neun Treffern bei zehn Versuchen bester Werfer der Partie. Lukas Zerbe steuerte fünf Tore bei. Zudem glänzte Torwart Finn Zecher mit 13 Paraden. Für den VfL warf Mathis Häseler am besten, er verwandelte alle seine sechs Wurfversuche.

In der Tabelle verbesserte sich der TBV durch den Sieg auf Rang zwölf, hat aber zwei Spiele mehr absolviert als der punktgleiche Bergische HC auf Rang 13. Beide haben 16 Punkte auf dem Konto. Gummersbach steht bei 18 Zählern und bleibt Neunter.

Das Spiel blieb über die gesamte Zeit ausgeglichen. Gummersbach konnte sich zu Beginn leicht absetzen und führte nach acht Minuten mit 5:2. Es sollte aber die höchste Gummersbacher Führung im Spiel bleiben. In der zweiten Halbzeit konnte sich dann Lemgo erstmals absetzen. Zerbe traf nach 40 Minuten zum 22:18 aus Sicht der Gäste. Ein 8:3-Lauf brachte dann aber die Gummersbacher wieder mit einem Tor in Front (52.). In den Schlussminuten wechselte die Führung ständig. Emil Buhl Larke traf zwölf Sekunden per Schluss per Wurf in den Winkel zum 29:28 für Lemgo. Gummersbach hatte zwar noch die Chance auf den Ausgleich, blieb aber in der TBV-Abwehr hängen.

Deutliche Pleite für Minden

GWD Minden musste im Spiel des 19. Spieltags gegen die Rhein-Neckar Löwen dagegen eine deutliche Niederlage einstecken und unterlag mit 29:40 (16:20). Patrick Groetzki von den Löwen überragte mit zehn Treffern bei zehn Versuchen. Jannik Kohlbacher traf acht Mal. Löwen-Torwart Mikael Appelgren überzeugte mit satten 19 Paraden. Bester Schütze von GWD Minden war Tomas Urban mit fünf Toren.