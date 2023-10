Das Team von Trainerin Kerstin Reckenthäler verlor am Samstagnachmittag mit 22:33 (11:18) beim Buxtehuder SV .

Beide Teams waren mit der gleichen Punkteausbeute (jeweils 2:6) in das Duell des 5. Spieltags gegangen. Vor 792 Zuschauern in der Halle Nord in Buxtehude verlief die Begegnung zunächst ausgeglichen.

Zeitweise Torflaute beim HSV