"Das tut gerade weh. Es tut mir leid für die Mannschaft" , sagte Trainer Michael Lerscht nach dem Spiel. "Wir wollten uns nach den letzten Ergebnissen sehr präsent zeigen und die Halle mitnehmen. Und das ist gelungen. Ich bin stolz darauf, wie wir uns präsentiert haben."

Zwölf Niederlagen in 13 Spielen

Das Gefühl einer Niederlage kennt man in Hamm. Die Pleite gegen den BHC war bereits die zwölfte Pleite der Saison - im 13. Spiel. Nur gegen Frisch Auf Göppingen konnte der ASV am 7. Spieltag als Sieger von der Platte gehen (32:28). In den restlichen Spielen gewannen die Westfalen bislang nur an Erfahung. Die Ergebnisse waren teilweise deutlich, gegen die SG Flensburg-Handewitt (23:37), den THW Kiel (24:37) und den SC DHfK Leipzig (23:33) hagelte es zuletzt richtige Klatschen.