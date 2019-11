HSG Blomberg-Lippe - "SC Freiburg des Handballs"

Harte Trainingsarbeit als Erfolgsgrund

Den guten Start führt Birkner unter anderem auf die Saisonpremiere zurück. Ausschlaggebend sei der Sieg in Metzingen am ersten Spieltag gewesen. Seitdem schwimme seine Mannschaft auf der Erfolgswelle, so der Coach. Es folgten Heimsiege gegen FA Göppingen, Bayer Leverkusen und VfL Oldenburg sowie Auswärterfolge bei den Wildungen Vipers und Mainz 05. Auch die harte Trainingsarbeit habe zu der Siegesserie beigetragen. In gewisser Weise sei auch die Pokalniederlage gegen den Thüringer HC Anfang November wichtig gewesen. "Sie hat uns gezeigt, an welchen Punkten wir arbeiten müssen. Das haben wir getan" , so der Trainer.

Kamila Kordovská im Spiel gegen den VfL Oldenburg

Mittelfristiges Ziel der HSG ist es, den Abstand zu den Top-Klubs der Liga zu verringern, auch wenn diese ganz andere finanzielle Möglichkeiten haben. Von der Philosophie des Klubs will man deshalb aber nicht abrücken. Junge Spielerinnen ausbilden und in die Bundesliga bringen - das steht ganz oben auf der HSG-Agenda. Auf Dauer will der Klub aus dem Lipperland aber schon um die Europacup-Plätze mitspielen und einen Platz unter den besten Vier in der Abschlusstabelle anpeilen. Wenn es dann noch gelingt, die eine oder andere Spielerin in die A-Nationalmannschaft zu bringen - umso besser.

Stand: 13.11.2019, 11:21