Dabei gelang den Gästen ein Start nach Maß. Zwischenzeitlich gingen sie sogar mit vier Toren in Führung. Doch ab der 20. Minute wurden die Leipziger stärker und drehten die Partie zu ihren Gunsten.

Gutbrod bester Werfer

Ganz abschütteln ließen sich die Bergischen Löwen aber nie. Maßgeblich verantwortlich dafür war Fabian Gutbrod, der mit seinen neun Treffern der beste Schütze des Spiels war. Allerdings konnte auch der Rückraumspieler die anhaltende Siebenmeterschwäche und die nahezu komplett fehlenden Torwartparaden auf Seiten des BHC letztlich nicht kompensieren.

Mittwoch geht`s zu Lemgo-Lippe

Während die Leipziger damit zu Hause weiter ungeschlagen bleiben und in der Tabelle auf Rang drei klettern, hängt der Bergische HC im unteren Tabellenmittelfeld fest. Will man den Blick weiter nach oben richten, muss der BHC seine Auswärtsschwäche ablegen. Und das am besten schon am Mittwoch - dann geht es im Pokal-Achtelfinale zum TBV Lemgo-Lippe.

Stand: 26.09.2019, 21:08