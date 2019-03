Der Bergische HC kann am Sonntag (31.03.2019) in der Handball-Bundesliga einen neuen Rekord aufstellen. Mit einem Sieg bei der SG BBM Bietigheim könnte der Klub seine Saisonbestmarke bereits acht Spieltage vor dem Ende der Spielzeit auf 29 Punkte hochschrauben. Bis dato mischte der BHC fünfmal in der Ersten Liga mit und sammelte 2014/15 die meisten Punkte (28). Damals spielten allerdings 19 Mannschaften in der Bundesliga.

Gute Rekordchancen am 26. Spieltag