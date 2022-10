Das Team von Trainer Michael Lerscht holte am Samstagabend vor 2.202 Zuschauern in Hamm einen 32:28-(15:13)-Heimsieg über FA Göppingen.

In der Anfangsphase verlief die Partie des siebten Spieltags ausgeglichen. In der 15. Minute ging Hamm-Westfalen erstmals in Führung: Der griechische Rückraumspieler Savvas Savvas traf zum 6:5. In der Folge blieb der ASV knapp vorne, auch dank mehrerer guter Paraden seines Torwarts Vladimir Bozic ging es mit 15:13 in die Halbzeitpause.