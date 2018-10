Nach dem starken Saisonstart mit 12:4-Punkten geht der Bergische HC als Favorit in sein Heimspiel gegen den SC DHfK Leipzig (3:13) am Donnerstag (10.10.2018/19 Uhr). Für den BHC ist es nach drei Heimsiegen in der Solinger Klingenhalle das erste Spiel in der Unihalle Wuppertal.