Die erste Halbzeit gestalteten beide Teams den Tabellenplätzen entsprechend ausgeglichen, mit leichten Vorteilen für die Hausherren, die mit einer 15:13-Führung in die Pause gingen.

Nach dem Seitenwechsel hielt der BSC bis zum 21:22 mit, dann erzielte Wetzlar drei Treffer in Folge und führte plötzlich mit 25:21 (50.). Dieser Lauf brachte die Entscheidung in dieser Partie, denn die Gäste kamen nicht mehr zurück ins Spiel und verloren am Ende mit drei Toren Unterschied.

Die BHC-Spieler Thor Arnor Gunnarsson und Jeffrey Boomhouwer erzielten je sechs Treffer.