Bergischer HC - auf der Suche nach dem Brustlöser

Die Entscheidung haben sie jedoch verpasst, so kam der Gastgeber zurück und siegte schließlich knapp. Neben der Bitterkeit fehlt es also vor allem an einer gewissen Konsequenz. Das sieht auch Sport-Geschäftsführer Jörg Föste so: "Besonders die Schlussphase schmerzt, 15 technische Fehler sind aber auch zu viel." Es braucht in der HBL und beim BHC eben zwei gute Halbzeiten, sonst verliert man auch Spiele, die man sonst gewinnen könnte.

Schweres Programm folgt

Denn vor allem die ersten drei Saisonspiele hätte es mit Zählern auf der Habenseite gebraucht. Das Programm der kommenden Wochen hat es nun in sich: Spiele gegen die Top-Teams Berlin, Rhein-Neckar Löwen und Flensburg-Handewitt stehen an. Dazwischen liegt noch das emotionale Derby gegen den bergischen Nachbarn vom VfL Gummersbach.

Vielleicht gelingt der Brustlöser aus der Bitterness gegen die Füchse Berlin am Sonntag (10.09.2023). Dazu hilft sicherlich der Blick auf das letzte Duell: Das gewann der BHC im Mai überraschend mit 34:30 und schmiss die Füchse damit endgültig aus dem Meisterrennen.

Quelle: red