"Die Enttäuschung ist groß, wir hatten uns mehr vorgenommen" , sagte Björn Zintel vom ASV. "In Sachen Konsequenz, vor allem beim Torabschluss, hat es bei uns gefehlt. Der Glaube an den Klassenerhalt ist aber noch da. Wir hatten auch nicht das einfachste Programm bisher in der Rückrunde" . Beste Werfer für die Bergischen waren Linus Arnesson und Tom Kare Nikolaisen mit jeweils fünf Treffern, für den ASV kam Benjamin Meschke ebenfalls auf fünf Tore.

Bergischen haben alles im Griff

Lukas Stutzke erzielte für den BHC nach 40 Sekunden den ersten Treffer der Partie und wuchtete den Ball trocken in den oberen rechten Winkel. Nach den ersten beiden Paraden von BHC-Keeper Christopher Rudeck sorgten Djibril M'Bengue (4.), Stutzke (6.) und Frederik Ladefoged (7.) für die erste Vier-Tore-Führung (5:1) der Bergischen.

Mit Rudeck als starkem Rückhalt blieb der BHC zielstrebiger und treffsicherer, der ASV agierte oft überhastet und ließ auch klarste Chancen liegen. Alexander Weck (15.) baute den Vorsprung der Gastgeber mit einem Rückraumwurf schon nach 15 Minuten auf sechs Tore aus (10:4). Hamm gab nicht auf und kam zwischenzeitlich auf drei Treffer ran (12:9), zur Halbzeitpause lagen die Bergischen aber mit 16:11 vorne.

BHC zieht weiter davon - Rudeck überragend

In der zweiten Hälfte erzielte Hamm durch Mait Patrail (17.) zwar das erste Tor, ließ anschließend aber vier schnelle BHC-Treffer in Folge zu (20:12). Das Offensivspiel Hamms war oft zu harmlos, zudem trieb Rudeck seine Gegenspieler mit vielen guten Paraden weiter zur Verzweiflung: Bis zur 38. Minute hatte der BHC-Torhüter 56 Prozent der ASV-Würfe abgewehrt (17 Paraden), für ihn kam dann erst einmal Peter Johannesson - am Ende hatte Rudeck 20 Paraden auf dem Konto.

Beim Stand von 22:13 machte ASV-Trainer Michael Lerscht seinen Spieler in einer Auszeit weiter Mut und mahnte zu mehr Ruhe im Spiel - doch die Partie war entschieden. Mit dem Treffer zum 28:18 durch Stutzke (49.) wurde die Führung erstmals zweistellig.

Am nächsten Samstag (1. April/20.30 Uhr) empfängt der ASV die SG Flensburg-Handewitt, der BHC tritt am Sonntag (2. April/16.05 Uhr) bei Frisch Auf Göppingen an.