Michael Lerscht wird nicht müde, Positives herauszustellen: "Ich habe wieder viele gute Dinge in unserem Spiel gesehen. Es ist nicht so, dass wir grundsätzlich nicht mithalten können", sagte der Coach des ASV Hamm-Westfalen am vergangenen Wochenende nach der Partie bei den Füchsen Berlin.

Mit 26:37 hatte sein Team in der Hauptstadt den Kürzeren gezogen. Es war die fünfte Saison-Niederlage des Aufsteigers im fünften Spiel. Vier dieser Partien seien gegen Teams aus den Top-Fünf der Liga verloren worden, also bestehe noch kein Grund zur Panik, betonen sie derzeit in Hamm. "Die Punkte interessieren uns im Moment nicht. Wir gehen in die Spiele, um guten Handball zu zeigen. Und das ist uns mit wenigen Ausnahmen bisher im Rahmen unserer Möglichkeiten gelungen", sagt Lerscht.