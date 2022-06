Erster Matchball für Handballer des ASV Hamm-Westfalen

Großwallstadt zittert um Klassenerhalt

" Natürlich hatten wir ein wenig darauf gehofft, am Freitag eine tolle Kulisse erleben zu dürfen. Der Saisonrekord stand schon am Montagmorgen fest, danach ging es unglaublich schnell" , erklärte Geschäftsführer Thomas Lammers. Unter dem Motto "Alle in Rot!" hat der Klub zu dem besonderen Anlass, seine Fans dazu aufgerufen, sich möglichst in Vereinsfarben zu kleiden.