Anna Loerper - die DHB-Kapitänin nimmt Abschied

Nicht so Loerper, obwohl sie mit dem Gedanken gespielt hatte. "Nach dem Kreuzbandriss von Kim Naidzinavicius wollte ich die Mannschaft nicht im Stich lassen", hatte Loerper ihre Entscheidung im Januar begründet - ganz zur Freude des damals neuen Bundestrainers Groener. Loerper führte das Team nach durchwachsenem Beginn in der EM-Qualifikation zu drei Siegen in den verbleibenden vier Spielen.

Gala gegen die Türkei sichert EM-Ticket