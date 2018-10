In der Schwalbe-Arena entwickelte sich vom Anwurf an eine hitzige Partie auf Augenhöhe. Kein Team konnte sich absetzen, der VfL ging mit einer knappen Zwei-Tore-Führung in die Pause. Auch in der zweiten Halbzeit sahen die 2.036 Zuschauer einen Krimi.

Beim Stand von 24:24 gelang Göppingens Torwart Daniel Rebmann eine starke Parade gegen Florian Baumgärtner, im Gegenzug gingen die Gäste in Führung. VfL-Trainer Denis Bahtijarevic nahm eine Minute vor Spielende eine Auszeit. Im Anschluss vergaben sowohl Gharehlou als auch Alexander Becker die Möglichkeit zum Ausgleich für die Oberbergischen.