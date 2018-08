Am zweiten Spieltag der Handball-Bundesliga empfängt der TBV Lemgo Lippe zum ersten Heimspiel die HSG Wetzlar. Nachdem der TBV zum Saisonauftakt gegen den Vizemeister und Pokalsieger der letzten Saison, die Rhein-Neckar Löwen, das Nachsehen hatte (21:28), wollen die Lipper am Donnerstag (30.08.18) die ersten Punkte der Saison holen.

Die HSG Wetzlar hatte am Sonntag mit dem Aufsteiger aus Bietigheim einen auf den ersten Blick leichteren Auftakt, tat sich aber schwer und konnte sich erst zum Ende der Partie deutlicher absetzen, um letztlich mit einem 24:21-Sieg die ersten beiden Punkte der Saison einzufahren.

Gegner auf Augenhöhe erwartet

TBV-Trainer Florian Kehrmann sieht Wetzlar als eine Mannschaft auf Augenhöhe: "Ähnlich wie wir, spielen sie aus einer kompakten 6:0-Abwehr heraus und versuchen, einfache Tore im Tempogegenstoß zu erzielen" .

Wie schon in der vergangenen Woche, müssen die Lipper um den Einsatz von Abwehrchef Fabian van Olphen bangen. "Die letzten Tests werden darüber entscheiden, ob er schon dabei sein kann oder noch nicht. Ansonsten hoffen wir, dass die restlichen Spieler, bis auf den langzeitverletzten Jari Lemke, mit dabei sind" , hofft Kehrmann doch schon auf seinen Abwehrchef zurückgreifen zu können.

Minden in Berlin gefordert

Nach dem Auftaktkracher gegen den Deutschen Meister SG Flensburg-Handewitt (28:31), geht es für GWD Minden weiter in die Vollen. Der nächste Gegner ist ein weiterer Top-Favorit auf den Titel. Ebenfalls am Donnerstag steht das erste Auswärtsspiel bei den Füchsen Berlin an.

Nach dem punktlosen Kampf gegen den Deutschen Meister blickt Minden optimistisch auf den kommenden Spieltag. "Das Spiel hat gezeigt, dass wir auch gegen Topteams eine Chance haben Punkte zu holen. Wir glauben jetzt erst recht daran und wollen auch am Donnerstag jede Chance nutzen, um in Berlin erfolgreich zu sein" , sagt Trainer Frank Carstens.

Stand: 30.08.2018, 09:17