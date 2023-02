Hallenhockey: Düsseldorfer HC verteidigt DM-Titel

Stand: 05.02.2023, 13:52 Uhr

Die Hockeyspielerinnen vom Düsseldorfer HC sind erneut Deutscher Meister in der Halle. Am Sonntag feierten sie im Endspiel beim Final Four in Frankfurt am Main gegen den Club an der Alster einen 4:1 (1:1)-Erfolg.