Hockey-Damen des Düsseldorfer HC verpassen Hattrick

Stand: 28.01.2024, 14:34 Uhr

Die Damen des Düsseldorfer HC haben den Titel-Hattrick bei der deutschen Hallenhockey-Meisterschaft in Frankfurt am Main verpasst. Der Titelverteidiger verlor am Sonntag das Finale mit 2:3 nach Penaltyschießen gegen den Mannheimer HC.