Nur noch zwei gesetzte Spieler im Turnier

Nach dem Aus des an Position sechs geführten Halle-Siegers von 2011 sind in dem Weltranglistenersten Roger Federer (neun Titel) aus der Schweiz und dem Spanier Roberto Bautista Agut (Nr. 4) nur noch zwei gesetzte Spieler im Turnier. Federer hatte am Donnerstag bei seinem Achtelfinal-Duell mit dem Franzosen Benoit Paire große Mühe und setzte sich am Ende denkbar knapp mit 6:3, 3:6 und 7:6 (9:7) durch.