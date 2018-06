Federer in Halle zum zwölften Mal im Finale

Der Weltranglistenerste schlug am Samstag (23.06.2018) den Qualifikanten Denis Kudla (USA) mit 7:6 (7:1), 7:5 und peilt nun seinen 99. Titel auf der ATP-Tour an. Federer verwandelte gegen die Nummer 109 der Weltrangliste nach 1:27 Stunden seinen ersten Matchball zum 20. Erfolg auf Rasen in Serie. Im Finale trifft er auf den Kroaten Borna Coric.

Den ersten Satz hatte sich Federer in einem deutlichen Tiebreak gesichert. Damit entschied er 16 seiner letzten 17 Tiebreaks in Halle für sich. Zwar fehlt Federer in Halle noch sichtlich die Leichtigkeit auf seinem favorisierten Belag, doch in den entscheidenden Momenten gegen Ende des Satzes ist er regelmäßig hellwach.

Finale am Sonntag gegen Bora Coric

Im Finale am Sonntag (13.00 Uhr) gegen Borna Coric (Kroatien) kann Rekordsieger Federer nun zum zehnten Mal in seiner Karriere in Halle gewinnen. Das hat der 36-Jährige noch bei keinem anderen Turnier geschafft. In diesem Fall würde Federer auch als Nummer 1 in das Wimbledon-Turnier (ab 2. Juli) gehen, wo er seinen neunten Titel anvisiert. Coric hatte es deutlich leichter als Federer. Er profitierte beim Stande von 2:3 im ersten Satz von der Aufgabe des Spaniers Bautista Agut.

Video starten, abbrechen mit Escape Roger Federer auf dem Weg zum 10. Titel | Sportschau | 22.06.2018 | 00:50 Min. | Verfügbar bis 29.06.2018 | Das Erste

"Ich musste kämpfen und bin sehr glücklich, dass ich es geschafft habe. Ich war schon ein bisschen frustriert ab und an ", sagte Federer: " Es ist sicher auch ein Ziel von mir, Titel Nummer 100 zu erreichen, bevor ich aufhöre. Aber erst mal muss ich hier das Finale gewinnen" , so der Schweizer nach dem Sieg.

16mal bei den GWO, nur viermal das Endspiel verpasst

Bei seinen 16 Starts bei den Gerry Weber Open in Halle verpasste er nur viermal das Finale. In der vergangenen Woche hatte Federer zum Auftakt der Rasensaison nach einer zweieinhalb Monate langen selbstverordneten Pause während der gesamten Sandplatzsaison erstmals das Turnier in Stuttgart gewonnen. Bereits mit dem Finaleinzug am Weissenhof verdrängte er French-Open-Sieger Rafael Nadal (Spanien) zum dritten Mal in diesem Jahr von der Spitze der Weltrangliste.