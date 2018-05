Die Voraussetzungen waren klar: Punktgleich standen beide Mannschaften als Aufsteiger bereits fest. Nürnberg reichte mit dem besseren Torverhältnis ein Unentschieden, Düsseldorf brauchte einen Sieg, um die Saison mit der Meisterschale - der so genannten Felge - abzuschließen.

Traumstart für Nürnberg

Im direkten Duell erwischte Nürnberg einen Traumstart. Georg Margreiter (6.) und Tim Leibold (12.) brachten die Franken früh in Führung. Mit der Antwort ließ sich das Team von Friedheilm Funkel bis zur 37. Minute Zeit. Takashi Usami erzielte den verdienten Anschlusstreffer. In der 59. Minute dann der Ausgleich durch Niko Gießelmann mit einem sehenswerten Fernschuss in den Winkel.