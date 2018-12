Seit drei Wochen steht bei Magdeburg mit Michael Oenning ein neuer Trainer an der Seite. "Es ist immer schwer zu sagen, wie es beim Gegner läuft, wenn ein neuer Trainer da ist" , so Dutt. "Sie haben in Fürth einen couragierten Auftritt hingelegt, sind hoch angelaufen und hatten ein gutes Umschaltspiel. Sie machen es dem Gegner immer schwer."