Video starten, abbrechen mit Escape Funkel: "Es ist noch nichts entschieden" | Sportschau | 27.04.2018 | 00:32 Min. | Verfügbar bis 27.04.2019 | Das Erste

Aufstiegskribbeln bei Fortuna Düsseldorf

Fortuna Düsseldorf steht vor dem Aufstieg in die Bundesliga. Ein Sieg in Dresden am Samstag (28.04.2018, 13.30 Uhr) würde reichen. Die positive Anspannung vor dem Duell ist groß.