Nach der Niederlage beim Hamburger SV will der 1. FC Köln mit einem Heimsieg gegen Dynamo Dresden am Samstag (10.11.2018/13 Uhr) zurück in die Erfolgsspur. "Wir werden versuchen, gegen Dynamo ein richtig gutes Spiel zu machen" , erklärte FC-Trainer Markus Anfang, warnte aber vor dem Gegner: "Dynamo steht sehr kompakt, sehr eng und sehr gut gestaffelt. Sie kreieren viele Chancen über die Balleroberung im Mittelfeld. Sie haben gute Konterspieler. Es wird wichtig sein, nach Ballverlusten gut ins Gegenpressing zu gehen."