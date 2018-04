Fortuna Düsseldorf zurück in der Erfolgsspur

Tabellenführer Fortuna Düsseldorf ist nach drei Niederlagen in Serie in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Gegen den FC Ingolstadt feierte die Elf von Trainer Friedhelm Funkel am Sonntag (22.04.2018) einen 3:0 (2:0)-Sieg. Düsseldorf war das effektivere Team und nutzte die Unaufmerksamkeiten in der FCI -Defensive in der ersten Hälfte konsequent aus.

Rouwen Hennings (7.) traf nach Zuspiel von Genki Haraguchi zum 1:0, Niko Gießelmann (37.) erhöhte per Kopf. Nach einer Düsseldorfer Ecke drückte Robin Bormuth (65.) den Ball zum 3:0 über die Linie. "Natürlich waren die letzten Ergebnisse ernüchternd. Wir haben aber so oft gezeigt, dass wir eine gute Mannschaft sind. Wir haben den Glauben nie verloren" , kommentierte Torjäger Hennings.